Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ульяновской области

Первый случай инфицирования коронавирусом в Ульяновской области подтвержден у подростка. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

«В Ульяновской области подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. Он выявлен у 15-летнего подростка из Димитровграда», — рассказал собеседник информагентства.

По предварительным данным, юноша прибыл из Великобритании. На данный момент он находится в ульяновской инфекционной больнице. Врачи заявляют, что сейчас состояние пациента удовлетворительное.

Ранее в этот же день стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в данный момент Федеральным медико-биологическим агентством будет готова через 11 месяцев.

Накануне, 19 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 89 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.

Источник: Газета Известия