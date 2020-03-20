Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ульяновской области

20 марта 2020     17
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ульяновской области

Первый случай инфицирования коронавирусом в Ульяновской области подтвержден у подростка. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

«В Ульяновской области подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. Он выявлен у 15-летнего подростка из Димитровграда», — рассказал собеседник информагентства.

По предварительным данным, юноша прибыл из Великобритании. На данный момент он находится в ульяновской инфекционной больнице. Врачи заявляют, что сейчас состояние пациента удовлетворительное.

Ранее в этот же день стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в данный момент Федеральным медико-биологическим агентством будет готова через 11 месяцев.

Накануне, 19 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 89 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Украинские корабли планируют перевести из Севастополя
Украинские корабли планируют перевести из Севастополя

Примерно 20 кораблей и судов ВМС Украины, оставленные в двух бухтах Севастополя, будут переведены в озеро Донузлав. «Бывшие украинские корабли …


«Добровольцы России» рассказали как защитить проект и получить президентский грант
«Добровольцы России» рассказали как защитить проект и получить президентский грант

На защите своего проекта во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» можно даже танцевать. Так поступил на презентации студенческого бала «Морская феерия» …


Вести Севастополь 20.03.2020
Вести Севастополь 20.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В 20 лет он командовал батальоном, и в 44-м штурмовал Сапун-гору. В Севастополе простились с Иваном …


Как Севастополь обороняется от коронавируса
Как Севастополь обороняется от коронавируса

Насколько тщательнее в Севастополе стали обрабатывать общественный транспорт? И какие штрафы грозят перевозчикам за несоблюдение профилактического режима? Системе образования тоже …


Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной
Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил аксессуар главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной и раскрыл его тайное значение. Своим мнение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты