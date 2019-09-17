Первый форум молодых семей Приморья пройдет во Владивостоке

Во Владивостоке пройдет первый форум молодых семей Приморского края «Сами». Мероприятие стартует в пятницу, 20 сентября, на базе детского лагеря «Юнга», и продлится три дня.

Организаторами форума выступил благотворительный фонд «Владмама» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и департамента по делам молодежи. На протяжении трех дней 50 семей из разных уголков Приморья будут обмениваться опытом, общаться с экспертами, разрабатывать и защищать проекты и инициативы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Одной из основных тем форума станет осознанное родительство. Отдельные смысловые блоки будут посвящены жилищному и финансовому вопросу. Специалисты ответят родителям на вопросы о безопасности детей в цифровом мире, расскажут о роли генетики, питания и спорта в детском здоровье и многом другом.

Для детей будет организована своя насыщенная программа. В игровой форме вожатые будут учить детей чему-то новому, например, создавать клип-шоу, фотографировать, мастерить. Закрытие первого форума молодых семей Приморья состоится 22 сентября.

Источник: Газета Известия