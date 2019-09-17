Первый форум молодых семей Приморья пройдет во Владивостоке

17 сентября 2019     11
Первый форум молодых семей Приморья пройдет во Владивостоке

Во Владивостоке пройдет первый форум молодых семей Приморского края «Сами». Мероприятие стартует в пятницу, 20 сентября, на базе детского лагеря «Юнга», и продлится три дня.

Организаторами форума выступил благотворительный фонд «Владмама» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и департамента по делам молодежи. На протяжении трех дней 50 семей из разных уголков Приморья будут обмениваться опытом, общаться с экспертами, разрабатывать и защищать проекты и инициативы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Одной из основных тем форума станет осознанное родительство. Отдельные смысловые блоки будут посвящены жилищному и финансовому вопросу. Специалисты ответят родителям на вопросы о безопасности детей в цифровом мире, расскажут о роли генетики, питания и спорта в детском здоровье и многом другом.

Для детей будет организована своя насыщенная программа. В игровой форме вожатые будут учить детей чему-то новому, например, создавать клип-шоу, фотографировать, мастерить. Закрытие первого форума молодых семей Приморья состоится 22 сентября.

Источник: Газета Известия

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