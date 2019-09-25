Первый школьный класс кадетов сформирован в Магадане

25 сентября 2019     19
Первый школьный класс кадетов сформирован в Магадане

В Магадане первый профильный класс Росгвардии был сформирован на базе восьмых классов школы № 28. Стать кадетами решили 16 учащихся, среди них восемь мальчиков и восемь девочек.

Юным росгвардейцам предстоит помимо основных школьных предметов изучить некоторые военные дисциплины, а также овладеть азами рукопашного боя и стрельбы из спортивного оружия, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана. Занятия направлены на развитие духовно-нравственных качеств, патриотизма, навыков строевой и физической подготовки, изучение традиций, истории и культуры России.

Напомним, в Москве и по всей России развивается кадетское движение: ученики показывают высокие результаты в учебе и спорте, участвуют в различных соревнованиях. После выпуска из школы свыше 90% выпускников-кадетов поступают в вузы, 65% поступают в вузы Минобороны и других силовых ведомств. Многие из них вступают в ряды патриотического движения «Юнармия». В школах реализуются профили совместно с Минобороны, МЧС, МВД, МИДом, Минюстом, ФСБ, ФСО и Росгвардией.

Источник: Газета Известия

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