Переговоры в «нормандском формате» продолжат после встречи Зеленского и Путина

Переговоры лидеров «нормандской четверки» продолжатся после окончания двусторонней встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина . Об этом сообщает «Страна.ua».

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