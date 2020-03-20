Переработка отходов в Белгородской области увеличится почти вдвое

20 марта 2020     8
Переработка отходов в Белгородской области увеличится почти вдвое

Власти Белгородской области пообещали в 2020 году повысить долю переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) почти вдвое. Об этом заявил заместитель главы департамента ЖКХ региона Сергей Некипелов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что в рамках подраздела «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» доля перерабатываемых отходов от общего объема мусора повысится с 14 процентов до 25,7 процента.

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00:04 — 8 октября 2019

Увеличить переработку власти планируют при помощи запуска на полную мощность крупнейшего в области мусоросортировочного комплекса в Губкинском округе. Комплекс был построен в 2019 году, его максимальная доля обработки отходов — 150 тысяч тонн ТКО в год. Ежегодно в регионе образуется около 580 тысяч тонн отходов.

Ранее в марте в министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут себя недостаточно обязательств для достижения целей нацпроекта «Экология». В проекте определены основные показатели, которые власти собираются достичь в рамках реформы, запущенной в январе 2019 года. Ее главные задачи — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов.

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Источник: Лента.Ру

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