Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

8 января 2020     35
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей. Эксперты по кибербезопасности перечислили РИА Новости некоторые из проблем, которых могут возникнуть у юзеров.

По словам замглавы Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергея Никитина, в используемых в общественных местах USB-кабелях технически возможно злонамеренное воздействие — либо в сам провод встраивается специальное устройство, либо в зарядное устройство добавляют маленький компьютер.

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«Злоумышленники могут получить, таким образом, доступ к вашему устройству», — подчеркнул эксперт. Никитин привел пример одной из таких атак: маленький компьютер передает на гаджет зловредный код, запускает его и так хакер открывает себе доступ к данным смартфона. Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин заметил, что киберпреступники могут скачать фотографии с телефона с целью шантажа или заразить устройство вирусом.

По его словам, зарядные станции в общественных местах несут и другие риски — дополнительное оборудование может установить и компания, предоставляющая сервис. По его словам, так она будет собирать пользовательские данные для дальнейшего анализа и продажи рекламодателям.

Специалисты посоветовали пользователям постараться избегать станций для зарядки устройств в общественных местах. В компании Avast предложили приобрести портативный блок питания для зарядки гаджета или USB-кабели, в которых провода передачи данных удалены. Никитин из Group-IB добавил, что если телефон современный, то безопаснее пользоваться беспроводной зарядкой, так как таким образом данные не передаются.

Ранее пользователей смартфонов с мессенджером WhatsApp предупредили о так называемом «новогоднем вирусе». Злоумышленники прикрепляют к сообщениям с поздравлениями ссылки на зараженные страницы. Переход по ним ставит под угрозу работу устройства.

Источник: Лента.Ру

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