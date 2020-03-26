Песков высказался о развитии ситуации с коронавирусом

26 марта 2020     19
Песков высказался о развитии ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о строительстве 16 инфекционных центров.

Отвечая на вопрос журналистов, правильно ли на основе этой информации говорить об ожидании властями худшего развития событий, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет, не правильно», — сказал он в четверг, 26 марта. По словам Пескова, в России фактически эпидемии нет. Как он напомнил, ситуация в стране гораздо лучше обстановки в других странах.

Ранее в марте правительство России решило построить дополнительные инфекционные боксы в некоторых регионах из-за распространения коронавируса. Также федеральные власти распорядились выделить Минобороны 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 479 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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