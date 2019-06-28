Песков допустил реанимацию нормандского формата

28 июня 2019     26
Песков допустил реанимацию нормандского формата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 28 июня.

В конце мая в Кремле заявили, что после смены президента Украины возникла необходимость проведения новой встречи в «нормандском формате». Но сроки ее проведения пока не ясны даже приблизительно. В начале июня Киев обратился к Парижу и Берлину с просьбой организовать встречу «нормандской четверки».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в Минске разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта. Документ предусматривает в том числе полное прекращение огня, обсуждение вопроса о местных выборах и предоставление особого статуса Донбассу.

Источник: Газета Известия

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