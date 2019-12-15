Песков назвал необходимое условие для завершения конфликта в Донбассе

15 декабря 2019     18
Песков назвал необходимое условие для завершения конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимы сила воли и политический авторитет в своей стране, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, украинский лидер действительно хочет урегулировать конфликт, но проблема такого масштаба всегда «увешана множеством грузиков и гирь», которые надо учитывать.

«Но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», – сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом Песков указал, что на саммите «нормандской четверки» в Париже не присутствовала одна из сторон конфликта – представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – а без них невозможно обсуждение изменений Минских договоренностей.

«И когда Россия, защищая их интересы, говорила о необходимости соблюдения Минских договоренностей, минского комплекса действий, Россия ориентировалась на интересы этих людей, которых не было», – добавил представитель Кремля.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия, Украина) состоялась во французской столице 9 декабря.

По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнула безальтернативность Минских соглашений.

Тем не менее 11 декабря Киев заявил о планах внести поправки в договоренности и не исключил вероятности возвращения к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Источник: Газета Известия

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