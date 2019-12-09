Песков назвал предложение Толстого бойкотировать Олимпиаду-2020 его личным мнением

9 декабря 2019     11
Песков назвал предложение Толстого бойкотировать Олимпиаду-2020 его личным мнением

Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпиаду в Токио в 2020 году является его личным мнением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, слова Толстого нельзя называть позицией Кремля.

По данным агентства, вице-спикер нижней палаты парламента в программе «Время покажет» на Первом канале заявил, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Таким образом Толстой отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить страну права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, которое будет действовать четыре года. Кроме того, России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Источник: Газета Известия

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