Песков назвал события в Грузии русофобской провокацией

В Кремле прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Грузии, где из-за действий протестующих радикалов оказалась сорвана сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Как отметил в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это «является русофобской провокацией».

«Нашу крайнюю обеспокоенность вызывают проявления в адрес граждан России. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую посещает большое количество туристов из России», — сказал Песков, добавив, что действия грузинских оппозиционеров «требуют крайнего осуждения».

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

МИД России выразил возмущение происходящим, в Совете Федерации порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию, пока власти страны не урегулируют ситуацию.

Сам Гаврилов, комментируя ситуацию, отметил, что он сел в кресло спикера грузинского парламента поскольку приглашающая сторона предложила ему занять именно это место. Парламентарий напомнил, что согласно протоколу почетное место отводится именно председательствующему Генассамбли, ее ведет только президент МАП, то есть он.

Источник: Газета Известия