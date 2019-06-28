Песков опроверг данные о переговорах Путина и Трампа «на ногах» на G20

28 июня 2019     19
Песков опроверг данные о переговорах Путина и Трампа «на ногах» на G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 28 июня заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не проводили переговоров перед фотографированием на саммите G20 в Осаке.

«Нет. Просто поприветствовали друг друга», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп оживленно побеседовали перед церемонией фотографирования и пришли на нее вместе.

Саммит продлится до 29 июня.

После прибытия в Осаку Путин уже успел провести встречу с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и обсудить актуальные экономические и политические проблемы.

26 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 28 июня, в 14:00 по местному времени. По его словам, переговоры пройдут на площадке, которая предназначена для высшего руководства стран, однако подобрала ее американская сторона. Повестку встречи, отметил он, лидеры определят сами.

Днем ранее американский лидер заявил, что надеется на конструктивный диалог с российским лидером.

Источник: Газета Известия

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