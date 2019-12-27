Песков опроверг слухи о теракте в Магнитогорске год назад

27 декабря 2019     15
Песков опроверг слухи о теракте в Магнитогорске год назад

Версия о том, что причиной трагедии в Магнитогорске был теракт, — это слухи, там был взрыв газа. Об этом 27 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сразу после трагедии эксперты вынесли вердикт о том, что предположения о теракте в жилом доме Магниторгорска в 2018 году являются лишь слухами.

«Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», — заявил Песков.

31 декабря 2018 года в одной из многоэтажек Магнитогорска произошло обрушение подъезда из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек, 24 удалось спасти. Среди них был и десятимесячный ребенок, который провел под руинами более суток.

После инцидента в соцучреждения Магнитогорска и обычным жителям города стали поступать анонимные сообщения о том, что в доме был совершен теракт.

В администрации Магнитогорска горожан попросили не паниковать и отметили, что главная цель распространителей таких писем — дестабилизировать обстановку в городе.

Источник: Газета Известия

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