Песков подтвердил дату встречи «нормандской четверки»

Подготовка к встрече «нормандского формата», запланированной на 9 декабря, вступила в завершающую стадию. В понедельник, 18 ноября, должен состояться международный телефонный разговор, во многом связанный с ней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремлевский спикер подтвердил, что саммит пройдет в Париже. При этом он не назвал время встречи, так как это пока «в стадии верстки». Говорить о том, планируется ли подписание каких-либо документов, по словам Пескова, пока рано.

«Это очень серьезная встреча. Долгожданная. Был очень большой перерыв в работе «нормандского формата». Давайте не будем завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться. И не будем занижать», — подчеркнул он. При этом пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что подготовка «будет иметь свои результаты».

15 ноября администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря.

Свое участие к настоящему моменту уже подтвердили канцлер ФРГ Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

14 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что самое главное в грядущих переговорах — их результативность.

Источник: Газета Известия