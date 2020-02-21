Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

21 февраля 2020     15
Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры об страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина.

«Все время хочется спросить коллег политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего срока. Он никуда не уходит. планов громадье. А его все время уходят куда-то, а потом неистово обсуждают», — сказал Песков.

Он добавил, что «эвентуальные страхи» намерен оставить без комментариев.

Ранее в этот же день были опубликованы выдержки из доклада Центра политической конъюнктуры, посвященного страхам россиян, связанных с уходом Путина. Больше всего граждане опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности и потери авторитета России.

Источник: Газета Известия

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