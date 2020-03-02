Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских больниц

2 марта 2020     25
Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских больниц

Президент России с большим вниманием относится к данным, поступающим к нему из разных источников. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал отчет Счетной палаты о состоянии детских медицинских учреждений в России и заявление Минздрава, который отметил неверность представленной ведомством информации.

«Данные анализируются, сопоставляются, кремлевские эксперты выносят свои рекомендации, заключения на суд главы государства, исходя из усредненной картины», — объяснил в понедельник, 2 марта, представитель Кремля.

В конце февраля Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, а в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения.

Большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, подчеркнули аудиторы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса
В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса

13:25 Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об …


Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев
Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев

13:27 Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об …


Молодая женщина сломала ногу во время прогулки по горам Восточного Крыма
Молодая женщина сломала ногу во время прогулки по горам Восточного Крыма

Помощь спасателей понадобилась женщине 1982 года рождения, которая сломала ногу во время туристической прогулки. Происшествие случилось вечером 1 марта. В …


Опубликована афиша празднования 8 марта в Севастополе
Опубликована афиша празднования 8 марта в Севастополе

Большой праздничный концерт начнётся 8 марта в 15:00 на площади Нахимова. Севастопольцы и гости города услышат классические произведения в исполнении …


Вести Севастополь 2.03.2020
Вести Севастополь 2.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Подозрение на короновирус. В Севастополе женщина, находившаяся в карантине, сбежала из больницы. – Увеличение налоговых и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты