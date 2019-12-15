Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

15 декабря 2019     6
Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

Пока Украине официально не выдвигала никаких новых инициатив по вопросы размещения миротворцев ООН в Донбассе, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — цитирует его ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее о размещении миссии ООН на юго-востоке страны. По его словам, подобный вариант возможен, если Минский процесс зайдет в тупик.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин высказал идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Киев начал настаивать на размещении сил ООН во всем регионе и на границе с Россией. Кроме того, украинские власти предложили расширить полномочия миротворцев с целью разоружения ополченцев.

Комментируя возможное возвращение Украины к данной идее, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что украинским властям следует сосредоточиться на выполнении Минских договоренностей и заняться отводом сил в Донбассе, а не «фантазировать о каких-то миротворцах».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе
Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

Пока Украине официально не выдвигала никаких новых инициатив по вопросы размещения миротворцев ООН в Донбассе, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента …


Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс
Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к …


Хет-трик Коутинью, скандал в матче «Барселоны» и первая победа Карреры в Греции: события субботы в европейском футболе
Хет-трик Коутинью, скандал в матче «Барселоны» и первая победа Карреры в Греции: события субботы в европейском футболе

«Бавария» отправила в ворота «Вердера» шесть мячей, при этом пропустив лишь однажды. Полузащитник Филиппе Коутинью отметился хет-триком, а его партнёр …


Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии
Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС …


Россияне стали чаще оплачивать корпоративы
Россияне стали чаще оплачивать корпоративы

Сотрудники российских компаний стали чаще оплачивать новогодние корпоративы. Как выяснили специалисты сервиса по поиску работу HeadHunter, только половина корпоративов проходит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты