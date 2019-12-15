Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

Пока Украине официально не выдвигала никаких новых инициатив по вопросы размещения миротворцев ООН в Донбассе, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — цитирует его ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее о размещении миссии ООН на юго-востоке страны. По его словам, подобный вариант возможен, если Минский процесс зайдет в тупик.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин высказал идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Киев начал настаивать на размещении сил ООН во всем регионе и на границе с Россией. Кроме того, украинские власти предложили расширить полномочия миротворцев с целью разоружения ополченцев.

Комментируя возможное возвращение Украины к данной идее, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что украинским властям следует сосредоточиться на выполнении Минских договоренностей и заняться отводом сил в Донбассе, а не «фантазировать о каких-то миротворцах».

Источник: Газета Известия