Песков рассказал о борьбе российских ведомств с кибератаками из США

17 июня 2019     22
Песков рассказал о борьбе российских ведомств с кибератаками из США

В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках со стороны США на российскую систему энергоснабжения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские «стратегические области неоднократно подвергались атакам из США».

«Подобная информация была категорическим образом опровергнута (президентом США Дональдом — ред.) Трампом. Но, если допустить, что какие-то ведомства занимаются этим, не информируя президента, это имеет все признаки кибервойны в отношении России», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие российские ведомства «постоянно ведут борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда от этих атак».

Песков напомнил, что именно российская сторона пыталась организовать международное сотрудничество с тем, чтобы активизировать борьбу с киберпреступностью.

«К сожалению, наши американские партнеры никогда на это не откликались», — констатировал пресс-секретарь Кремля.

15 апреля сообщалось о том, что американские власти активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российскую систему энергоснабжения. Такую информацию опубликовало издание The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. Позже президент Дональд Трамп назвал эти сведения «неправдивой историей» и обвинил «некогда великую газету» в государственной измене.

Источник: Газета Известия

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