Песков рассказал о планах Путина на день рождения

7 октября 2019     31
Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге, где в компании министра обороны Сергея Шойгу наслаждался осенней природой и собирал грибы.

Как отмечает «РИА Новости», Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах.

Иногда президент все же берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вела побил рекорд MLS по голам за сезон
Вела побил рекорд MLS по голам за сезон

01:45 Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Карлос Вела побил рекорд североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) по количеству голов за сезон. Знаковым для …


Захотевший пожаловаться на Трампа разведчик поделился «данными из первых рук»
Захотевший пожаловаться на Трампа разведчик поделился «данными из первых рук»

Еще один американский разведчик, имя которого не раскрывается, рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о своих соображениях по …


Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Об этом рассказал пресс-секретарь …


«Белый дом не оказывает безвозмездную поддержку»: что принесёт Греции новое оборонное соглашение с США
«Белый дом не оказывает безвозмездную поддержку»: что принесёт Греции новое оборонное соглашение с США

Афины и Вашингтон подписали новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. В Минобороны Греции заявили о «взаимной пользе» документа, который …


По «Матрице» снимут два новых фильма
По «Матрице» снимут два новых фильма

Компания Warner Bros. работает над двумя проектами по киновселенной «Матрицы». Об этом сообщил сценарист Зак Пенн в своем Twitter-аккаунте. «Люди …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты