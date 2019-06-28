Песков рассказал о реакции Трампа на предложение посетить парад Победы

28 июня 2019     21
Песков рассказал о реакции Трампа на предложение посетить парад Победы

Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил, что упоминание союзнических отношений двух стран весьма важно. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Трамп высказал свою позицию после того, как российская сторона предложила ему посетить в мае 2020 года празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально, и сказал, что, действительно, важно еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — заявил Песков.

Трамп также отметил, что будет ждать официального приглашения, которое планируют направить в ближайшие дни.

Приглашение было озвучено в рамках саммита G20, который проходит в японской Осаке 28-29 июня. Переговоры Путина и Трампа завершились ранее в пятницу. В ходе встречи лидеры обсудили темы Ирана, Сирии, Украины и Венесуэлы.

Источник: Газета Известия

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