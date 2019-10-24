Песцы заполонили двор жилого дома в Красноярском крае

23 октября 2019     20
Песцы заполонили двор жилого дома в Красноярском крае

Стая белоснежных полярных песцов «оккупировала» двор одного из жилых домов в городе Дудинка на севере Красноярского края. Видео забавных зверьков опубликовано в паблике «Норильск Новости» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах ролика, который залили в сеть 21 октября и который посмотрели уже больше 9 тыс. раз, видно, как маленькие белые хищники бегают рядом с мусорными контейнерами в поисках питания. Сколько точно животных попало в кадр, посчитать сложно, поскольку они слишком активны и сливаются со снегом, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет сайт kp.ru, автор видео ехал на машине, притормозил и даже вышел в нескольких метрах от животных. Те были увлечены своим занятием и почти не обращали на человека внимания.

Специалисты рекомендуют местным жителям обходить на вид милых песцов стороной: их дружелюбное поведение и отсутствие страха являются первыми признаками бешенства.

В конце сентября Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства. Специалисты указали на то, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков, поэтому следует избегать контактов с дикими животными, безнадзорными кошками и собаками, а также соблюдать правила содержания домашних животных. В ведомстве подчеркнули, что бешенство является опасным вирусным инфекционным заболеванием со смертельным исходом, средств лечения развившейся болезни нет, заболевание можно только предотвратить.

Источник: Газета Известия

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