Петроглифы Сикачи-Аляна войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО

30 октября 2019     7
Петроглифы Сикачи-Аляна войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2020 году в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО внесут петроглифы у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Государственную историко-культурную экспертизу на включение объекта в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России утвердило Министерство культуры.

Таким образом, пройден важный этап на пути присвоения петроглифам такого престижного статуса в списке ЮНЕСКО.

Как уточняет ИА AmurMedia, в Хабаровском крае сейчас насчитывается 880 объектов археологического наследия. Среди них 10 мест нахождения наскальных рисунков. Петроглифы Сикачи-Аляна – самые известные из них. Существует несколько проектов музеефикации памятника и создания на его базе историко-культурного заповедника.

По словам заведующего сектором археологии КГБУ «Центр ОПТИК» Артура Ласкина, самое главное требование к номинируемому в ЮНЕСКО объекту – это его выдающееся всемирное значение. Он не должен иметь национальных границ и быть важным для будущих поколений человечества.

Для того, чтобы на территории Дальнего Востока появился объект ЮНЕСКО, необходимо разработать проект зон охраны, подготовить номинационное досье, провести охранные мероприятия и благоустроить территорию.

Петроглифы в районе села Сикачи-Алян датируются периодом начального неолита. Они включают 350 наскальных изображений на 120 отдельно лежащих базальтовых валунах и скальных выходах.

В мае ученые обнаружили новый петроглиф в Вяземском районе Хабаровского края. Личина изображена на отдельно стоящем валуне.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 30 октября
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 30 октября

30 октября в Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, в первой половине ночи туман. Ветер ночью западный, 6-11 м/с, утром и днем …


Петроглифы Сикачи-Аляна войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Петроглифы Сикачи-Аляна войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2020 году в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО внесут петроглифы у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Государственную историко-культурную экспертизу …


Робитайл поздравил Овечкина с попаданием в топ-12 снайперов в истории НХЛ
Робитайл поздравил Овечкина с попаданием в топ-12 снайперов в истории НХЛ

08:54 Бывший канадский хоккеист Люк Робитайл поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на 12-е место в списке лучших …


Россиянка несколько дней игнорировала ожоги годовалого ребенка
Россиянка несколько дней игнорировала ожоги годовалого ребенка

В больницу Николевска-на-Амуре доставили ребенка с ожогами, полученными несколько дней назад, — его мать не обратилась за медицинской помощью, это сделал …


Суд отменил возбуждение двух дел против экс-президента Аргентины де Киршнер
Суд отменил возбуждение двух дел против экс-президента Аргентины де Киршнер

Аргентинский суд отменил решение о возбуждении двух дел о коррупции в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Соответствующие …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты