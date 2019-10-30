Петроглифы Сикачи-Аляна войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2020 году в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО внесут петроглифы у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Государственную историко-культурную экспертизу на включение объекта в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России утвердило Министерство культуры.

Таким образом, пройден важный этап на пути присвоения петроглифам такого престижного статуса в списке ЮНЕСКО.

Как уточняет ИА AmurMedia, в Хабаровском крае сейчас насчитывается 880 объектов археологического наследия. Среди них 10 мест нахождения наскальных рисунков. Петроглифы Сикачи-Аляна – самые известные из них. Существует несколько проектов музеефикации памятника и создания на его базе историко-культурного заповедника.

По словам заведующего сектором археологии КГБУ «Центр ОПТИК» Артура Ласкина, самое главное требование к номинируемому в ЮНЕСКО объекту – это его выдающееся всемирное значение. Он не должен иметь национальных границ и быть важным для будущих поколений человечества.

Для того, чтобы на территории Дальнего Востока появился объект ЮНЕСКО, необходимо разработать проект зон охраны, подготовить номинационное досье, провести охранные мероприятия и благоустроить территорию.

Петроглифы в районе села Сикачи-Алян датируются периодом начального неолита. Они включают 350 наскальных изображений на 120 отдельно лежащих базальтовых валунах и скальных выходах.

В мае ученые обнаружили новый петроглиф в Вяземском районе Хабаровского края. Личина изображена на отдельно стоящем валуне.

Источник: Газета Известия