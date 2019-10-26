Пилотом пропавшего в Прикамье самолета был глава Федерации сверхлегкой авиации

Пилотом самолета, пропавшего 26 октября в Пермском крае, был председатель региональной Федерации сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с аэродрома в деревне Нижнее Городище вылетели два легкомоторных самолета Cessna 172, однако до пункта назначения долетел только один. Как сообщает “РИА Новости“, к поискам самолета присоединились добровольцы и вертолет.

Как ранее сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, самолет вылетел в 11:30 по местному времени (9:30 мск). В настоящий момент информации о месте и времени посадки самолета нет.

Источник: Газета Известия