Пилоты рассказали о своих обязанностях во время полета

11 марта 2020     37
Пилоты рассказали о своих обязанностях во время полета

Издание Express выпустило интервью с двумя пилотами гражданской авиации, расспросив их о том, что происходит в кабине самолета во время полета и какие функции они выполняют.

Один из них, выполняющий короткие перелеты из Великобритании для одной крупной авиакомпании рассказал, что после взлета пилоты внимательно следят за тем, чтобы «воздушное судно без проблем набрало высоту». «Как только высота набрана, первый пилот начинает готовить самолет к приземлению. Второй заполняет бумаги, связанные с проверкой топлива, и получает информацию о погоде и другие данные из пункта назначения», — добавил он.

Затем, оба составляют план постепенного снижения и посадки.

Патрик Смит, пилот и автор книги Cockpit Confidential, советует во время длительных перелетов, когда много свободного времени, переговариваться, чтобы не терять внимания.

В США летчикам нельзя пользоваться мобильными телефонами во время полета, чтобы не отвлекаться. В Великобритании такого запрета нет.

На длинных рейсах число пилотов может вырасти до трех и четырех. Тогда они могут подменять друг друга. Два летчика при этом всегда должны находиться в кабине, и обязательно присутствие всех — на взлете и посадке.

2 марта начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров заявил, что ведомство «на днях» внесло предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации.

Источник: Газета Известия

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