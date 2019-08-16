Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург

16 августа 2019     8
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург

Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.

«Они вернулись, они отдыхают», — сказала собеседница агентства про экипаж лайнера.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

Позднее Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя. Первоначально он собирался развернуться и посадить самолет на аэродроме, однако вскоре стал отказывать второй двигатель. В итоге командир экипажа решил «сажать самолет только перед собой», пытаясь сделать это как можно мягче.

Он отметил, что шасси было решено не выпускать из соображений безопасности — в противном случае лайнер мог перевернуться. Пилот добавил, что подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет проходили в штатном режиме. Он также отметил, что героем себя не считает, так как выполнял свой долг.

Источник: Газета Известия

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