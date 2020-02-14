«Пилу Гитлера» покажут на уникальной выставке в Набережных Челнах

14 февраля 2020     17
«Пилу Гитлера» покажут на уникальной выставке в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в Татарстане к юбилею Великой Победы покажут уникальную выставку, на которой будут представлены редкие экспонаты, связанные с военным временем. Выставка основана на коллекции руководителя историко-патриотического клуба «За родину» Рината Нурутдинова.

Как рассказал владелец коллекции ИА «Татар-информ», посетители смогут увидеть немецкий пулемет MG42, который называли «пилой Гитлера» за рекордную скорострельность. Он считается лучшим пулеметом военного времени и по своим характеристикам может соревноваться даже с современными моделями такого оружия.

Жители города смогут увидеть и драгунскую шашку образца 1944 года. Такими шашками награждали только командный состав — от майора до генерала. Кроме того, в экспозиции будут представлены каски военнослужащих всех стран, которые участвовали во Второй мировой войне.

Посетители выставки получат возможность увидеть, как выглядели солдаты воюющих армий. Для этого в форму тех лет оденут 10 манекенов. Два манекена будут выглядеть как немецкие солдат и офицер, остальные — как советский санинструктор, разведчик, полевой командир, сотрудник НКВД. Посетителям выставки покажут и мотоциклы — как немецкий, так и отечественный.

Выставка будет работать в Историко-краеведческом музее с 20 февраля по 15 апреля. Ее дополнят материалы, свидетельствующие о вкладе жителей Набережных Челнов в Победу.

Источник: Газета Известия

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