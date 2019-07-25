Пираты Чёрного моря: захват танкера осложнит диалог РФ и Украины

Задержание российского танкера Службой безопасности Украины (СБУ) — это попытка шантажа с целью добиться возвращения украинских моряков на условиях Киева. Так «Известиям» в Госдуме прокомментировали инцидент, произошедший 25 июля . В нижней палате парламента отметили: необдуманные действия Украины лишь осложнят решение гуманитарных вопросов между двумя странами. За произошедшим может стоять Петр Порошенко, которому на руку помешать диалогу Владимира Зеленского с Москвой, рассказали «Известиям» в Верховной раде . В бундестаге осудили действия Украины и заявили, что инцидент усугубляет противоречия перед возможными переговорами в «нормандском формате».

Око за око?

25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Согласно данным агентства Marine Traffic, отслеживающего передвижения кораблей в режиме онлайн, судно вышло из Порта-Кавказ в Крыму и направлялось по Керченско-Еникальскому каналу в украинский порт Измаил.

В СБУ заявили, что порядковый номер судна в международной системе EQUASIS совпадает с данными танкера Neyma. Последний якобы участвовал в задержании украинских кораблей в ноябре прошлого года. Тогда буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» пересекли российскую границу в Керченском проливе, совершая опасные манёвры . Незадолго до этого Киев обещал устроить провокации с целью разрушить Крымский мост.

В настоящий момент Nika Spirit, принадлежащий компании «Альтомар Шиппинг», арестован в Измаиле, на нём ведутся следственные действия. Как сообщили в посольстве РФ в Киеве, экипаж — порядка 10-15 граждан России, точное их число пока не установлено — был выпущен на свободу. Позднее российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила, что все моряки направляются на Родину через Молдавию . Прямого авиасообщения между Украиной и Россией нет, поэтому моряков решили транспортировать из ближайшего доступного аэропорта третьей страны.

СМИ Незалежной со ссылкой на свои источники в СБУ отметили, что моряков отпустили только потому, что они не принимали прямого участия в задержании украинских судов в ноябре прошлого года.

Захват российского танкера квалифицируется как «грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», заявили в МИД РФ. В морском трибунале ООН «Известиям» сказали, что пока не получали обращения от российской стороны, но признали, что обеспокоены ситуацией.

Танкер был задержан абсолютно незаконно, и Украина своими действами нарушает международное право, отметил в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Это вызов, который нам бросила нынешняя власть в Киеве для того, чтобы шантажировать Россию в вопросе украинских моряков, нарушивших территориальные воды нашей страны. И пусть граждане РФ уже отпущены, Москва будет добиваться освобождения судна, — заявил «Известиям» Виктор Водолацкий.

Депутат отметил: судя по тому, что киевские власти не стали удерживать экипаж танкера, они поняли, какой бездумный шаг совершили и решили пойти на попятную. Он также добавил, что инцидент в любом случае должен быть вынесен на обсуждение в Совбезе ООН, поскольку действия Украины несут прямую угрозу безопасности судоходства в районе Дуная.

— Через этот регион проходит транзит, в том числе, и грузов из Евросоюза. Подобный произвол нельзя оставлять просто так, — осудил действия Киева политик.

Старый мстит

Задержание российского танкера украинскими спецслужбами может быть делом рук ставленников Петра Порошенко, заявил «Известиям» переизбранный депутат Верховной рады, представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский . По его мнению, прежний президент пытается всеми силами навредить мирному процессу, который едва наметился в отношениях Москвы и Киева.

— Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит всё под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами, — пояснил политик.

Он предположил, что Порошенко и оставшиеся с времён его правления кадры в СБУ могут быть причастны к инциденту. Нельзя исключать, что они пытаются вставлять палки в колёса Владимиру Зеленскому.

Политик отметил: новый президент начал чистку в органах и назначил и.о. руководителя спецслужбы своего человека — Ивана Баканова, ранее возглавлявшего Студию Квартал-95. Однако, по мнению Вадима Новинского, статус и.о пока не даёт Баканову всей широты полномочий в ведомстве. Полноправным главой СБУ он станет лишь когда за его кандидатуру проголосует Верховная рада – а последняя ещё не провела ни одного заседания в обновлённом составе.

В бундестаге выразили опасения в связи с инцидентом. Депутат международного комитета немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что поведение Киева сильно осложнит международную обстановку в преддверии очередного — пока так и не согласованного — раунда нормандских переговоров.

— Налицо явная провокация со стороны украинских силовиков и она никак не приведёт к решению вопроса по обмену удерживаемыми лицами, — рассказал политик. — Скорее всего, за захватом судна стоят какие-то силы, которые пытаются эскалировать ситуацию. Я надеялся, что вся полнота власти украинского президент а позволит ему предотвратить подобные акции, которые проводились при его предшественнике. Видимо, это не так.

Политик также отметил: Киеву следует понять, что разговаривать с Россией с позиции силы — метод, который ещё ни разу не приводил ни к чему хорошему.

Точные обстоятельства задержания и все детали произошедшего в СБУ решили до поры до времени скрыть от широкой общественности. Официальный представитель ведомства Елена Гитлянская написала в своём Facebook, что информация не разглашается в интересах следствия, и попросила журналистов не докучать с однообразными вопросами.

Источник: Газета Известия