Писательница Джоанна Линдсей скончалась в США

В возрасте 67 лет в США скончалась писательница Джоанна Линдсей, сообщило 24 декабря Daily Mail.

По данным издания, автор многочисленных любовных романов умерла еще в октябре, но семья долгое время не афишировала печальное событие.

Предполагается, что длительное время Линдсей страдала от онкологического заболевания легких. Джоанн Линдсей считалась одной из самых продаваемых писательниц современности.

3 декабря сообщалось, что в США умер автор книг по русской истории Роберт Мэсси.

Источник: Газета Известия