Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

18 января 2020     7
Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

Ремонтные работы по большому десантному кораблю (БДК) «Ямал» проекта 775 (в Польше — «Жаба») Черноморского флота (ЧФ), плававшему в сирийский Тартус из Севастополя (Крым) для снабжения группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России, но в декабре 2017 года столкнувшемуся в Эгейском море с африканским сухогрузом, напоролись на нехватку денег, сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли.

Собеседник рассказал, что с апреля 2018 года «Ямал» располагается на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ, однако из-за перераспределения средств, в частности, на ремонт введенного в эксплуатацию в декабре 1982 года флагмана ЧФ крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант», восстановить и вернуть флоту БДК планируется только в 3-м квартале текущего года.

Материалы по теме

00:00 — 2 января 2018

Нам не светит

Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

В январе 2018 года «Интерфакс», ссылаясь на источники, сообщил, что Ямал», получивший повреждения в результате столкновения с африканским сухогрузом в Эгейском море, будет отремонтирован в короткие сроки.

В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские фрегаты проекта 22350м, существующие только на бумаге, по своим возможностям превосходят действующие американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke.

БДК проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha, в переводе с польского — «Жаба») строились в Польше на гданьской верфи Stocznia Polnocna для СССР. В строю «Ямал» находится с апреля 1988 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег
Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

Ремонтные работы по большому десантному кораблю (БДК) «Ямал» проекта 775 (в Польше — «Жаба») Черноморского флота (ЧФ), плававшему в сирийский …


Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Московский всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости». …


В МВФ предсказали мировой экономический кризис
В МВФ предсказали мировой экономический кризис

Распространение имущественного неравенства и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного …


Михаил Развожаев не считает, что изменения Конституции ущемят права севастопольцев
Михаил Развожаев не считает, что изменения Конституции ущемят права севастопольцев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал проект изменения Конституции Российской Федерации, предложенный Владимиром Путиным. По его мнению, если это произойдёт, это никак не ущемит …


Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open
Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open

Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде, который проводится за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии. В финале …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты