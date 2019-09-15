Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

15 сентября 2019     34
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.

Как сообщает АО «Концерн Росэнергоатом», в ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ. Отмечается, что он будет связан с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру.

По словам главы «Росэнергоатома» Андрея Петрова, до конца ноября планируется завершить работы по сооружению подстанции «Береговая» и до января выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию.

После швартовки и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Мощность «Академика Ломоносова» составляет 70 МВт. ПАТЭС предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды.

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С. После ввода в эксплуатацию количество АЭС в России увеличится с 10 до 11.

Плавучую АЭС сооружали на площадке «Атомфлот» в Мурманске. Она прошла все испытания в полном объеме и успешно подтвердила свои характеристики.

В конце июня «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.

Источник: Газета Известия

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