Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС.

Академик Ломоносов» является первым и пока единственным плавающим энергоблоком в мире. Длина его составляет 140 метров, ширина – 30, а водоизмещение превышает 20 тыс. тонн. ПЭБ имеет два реактора КЛТ-40С, способных производить до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы снабдить электроэнергией стотысячный город.

Отмечается, что на Чукотке плавающая АЭС должна заменить сразу два энергогенерирующих предприятия: Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ. И атомная станция, и угольная котельная выводятся из эксплуатации.

Ожидается, что ПЭБ станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

В конце июня «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.

Источник: Газета Известия