Планы создания табачного гиганта в США провалились

26 сентября 2019     18
Планы создания табачного гиганта в США провалились

Philip Morris International (PMI) и Altria прекратили переговоры о возможном слиянии, которое бы привело к появлению табачного гиганта с капитализацией свыше 210 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.

После новостей об отмене сделки акции PMI подскочили на 7 процентов, рыночная стоимость концерна оценивается в 111,3 миллиарда долларов. Altria подросла на 3 процента (капитализация — 76 миллиардов долларов).

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00:01 — 26 августа 2018

«Хотя мы считали, что создание новой объединенной компании может привести к увеличению доходов и синергии расходов, мы не смогли достичь соглашения», — объяснил председатель совета директоров и гендиректора Altria Ховард Уиллард. В PMI добавили, что компании пришли к решению сосредоточить совместные усилия на распространении систем нагревания табака.

Philip Morris International выделилась в отдельную компанию в 2008 году, до этого она входила в состав Altria Group. После разделения Altria (владеет торговыми марками сигарет Marlboro, сигар Black & Mild и жевательных табаков Copenhagen и Skoal) сосредоточилась на продажах на внутреннем рынке, а PMI (в ее портфеле — L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament, Bond Street и другие) — за рубежом. О возможном слиянии заговорили в августе 2019-го, аналитики тогда предполагали, что если сделка состоится, то она будет проведена путем обмена акциями.

Источник: Лента.Ру

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