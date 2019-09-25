Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений

Испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул сцену Метрополитен-оперы в Нью-Йорке после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ABC News.

«Я дебютировал в Метрополитен-опере в 27 лет и пел в этом великолепном театре 51 год подряд», — сказал Доминго. Он отметил, что отрицает обвинения, однако счел нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не отвлекать от работы коллег.

В Метрополитен-опере сообщили лишь о том, что решение об уходе Доминго было совместным, и отказались от других комментариев.

Ранее около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

Источник: Лента.Ру