Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений

25 сентября 2019     15
Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений

Испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул сцену Метрополитен-оперы в Нью-Йорке после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ABC News.

«Я дебютировал в Метрополитен-опере в 27 лет и пел в этом великолепном театре 51 год подряд», — сказал Доминго. Он отметил, что отрицает обвинения, однако счел нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не отвлекать от работы коллег.

В Метрополитен-опере сообщили лишь о том, что решение об уходе Доминго было совместным, и отказались от других комментариев.

Ранее около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

Источник: Лента.Ру

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