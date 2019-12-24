Племянника главного авторитета Азербайджана ударили ножом в турецком ресторане

24 декабря 2019     8
Племянника главного авторитета Азербайджана ударили ножом в турецком ресторане

Мага Руставский, племянник главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова (Гули), получил ножевое ранение во время драки в одном из ресторанов Стамбула. Об этом сообщает информагентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, в турецкий ресторан, где Руставский отдыхал с друзьями, пришел вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович) в сопровождении 15-20 человек. Он позвал Руставского и спросил, хочет ли тот стать вором в законе. Мага ответил утвердительно. Тогда Чихладзе поинтересовался у него, почему, в таком случае, тот не вмешался, когда его (Чихладзе) избили на первой встрече с Надиром Салифовым.

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Чихладзе отметил, что его — вора в законе — избил «фраер» (лицо, занимающее более низкое положение в преступной иерархии). На вопросы Чихладзе Мага Руставский ответил резко, после чего вор в законе набросился на него с кулаками. Завязалась потасовка, в ходе которой один из сторонников Чихладзе нанес Руставскому ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован, но рана оказалась не опасной. Участников конфликта в настоящее время ищет турецкая полиция. Как отмечает «Прайм Крайм», своими действиями Чихладзе может навлечь на себя гнев воровского сообщества, а участь того, кто ударил ножом Магу Руставского, «наверняка предрешена».

Как отмечает источник агентства, в окружении Маги Руставского и, тем более, Надира Салифова, найдется множество тех, кто готов физически устранить как самого Чихладзе, так и его приближенного, устроившего поножовщину. Вероятность этого растет в виду того, что по решению одной из воровских сходок Чихладзе был лишен воровского титула, что лишает его какого бы то ни было иммунитета.

2 ноября сообщалось, что после возбуждения уголовного дела в отношении Надира Салифова и объявления его в международный розыск в российском криминальном мире обострится клановая борьба.

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Источник: Лента.Ру

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