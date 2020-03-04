Площадки для игры в крокет обустроят в Липецке на средства гранта

В Липецкой области определились победители первого этапа конкурса Фонда президентских грантов. По его итогам 14 НКО получили поддержку проектов на сумму более 18 млн рублей.

Каждый проект затрагивает социальную сферу жизни региона. Так, «Клуб идейных женщин города Липецка» выиграл около 471 тыс. рублей на проект «Крокет для всех», и скоро в Нижнем парке появятся площадки для забытой игры. Особенно это актуально в преддверии дня рождения курорта, в 2020-м ему исполнится 215 лет, пишет Lipetskmedia.

Общественная организации «Школа мастеров» получила 3 млн рублей на продолжение проекта по созданию центра декоративно-прикладных ремесел для людей с инвалидностью «МарьинГрад».

Крокет — спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определенном порядке. Ранее он входил в программу летних Олимпийских игр.

Источник: Газета Известия