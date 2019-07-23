Площадь Киевского вокзала станет пешеходной

Столичные власти планируют провести масштабную реконструкцию территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, с изменением схемы движения. Привокзальная площадь в рамках новой концепции станет пешеходной, на ней оставят только линию такси.

Парковка будет перенесена на площадку между вокзалом и торговым центром «Европейский». Остановки общественного транспорта рядом с «Европейским» перенесут в сторону «ближних» выходов из метро. Рядом появятся девять станций зарядки для электробусов и навес «сухие ноги» для пассажиров, говорится в материалах пресс-службы московской мэрии.

Дальнюю часть проезда между вокзалом и ТЦ превратят в пешеходный бульвар со скамейками и кафе.

Основные работы по благоустройству закончатся до 1 сентября.

В мае столичная мэрия сообщила, что весной 2019 года в рамках благоустройства в Москве высажено более 19 тыс. кустарников. Новые растения появились на всех улицах, благоустроенных годом раньше.

Источник: Газета Известия