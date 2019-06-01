Площадь пожара на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области составила 800 кв. метров, сообщили в МЧС России. В настоящий момент все очаги тления удалось локализовать, передает 31 мая «РИА Новости».
Источник: Газета Известия
Площадь пожара на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области составила 800 кв. метров, сообщили в МЧС России. В настоящий момент все очаги тления удалось локализовать, передает 31 мая «РИА Новости».
Источник: Газета Известия
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Площадь пожара на заводе «Кристалл» в Дзержинске составила 800 кв. м
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