Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

8 декабря 2019     34
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте супруга спортсмена Яна Рудковская.

При падении Плющенко пробил трубку, использующуюся для заливки катка, после чего из нее начал бить фонтан воды. Рудковская связала инцидент с плохим состоянием льда на местном стадионе. «Господи, что мы натерпелись за эти дни, одному богу известно, — написала она. — Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже (Румыния). Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, и из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать».

Материалы по теме

00:03 — 18 октября

По словам Рудковской, шоу Kings on Ice («Короли на льду», одним из его организаторов является Плющенко) пришлось переносить с вечера на утро следующего дня. Лед за это время подмерз, но был очень тонким. Несмотря на это, Плющенко и его сын Александр приняли решение выступать. «Женя впервые за всю историю его всех шоу сам упал с прыжка, попал в трубку и пробил ее, после чего все в зале увидели фонтан», — посетовала Рудковская. Она отметила, что организаторы выступления планируют подать в суд на компанию по заморозке льда.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Он трижды выиграл чемпионат мира и семь раз завоевывал золото на чемпионате Европы. В 2009 году фигурист женился на Рудковской. Спустя четыре года у пары родился сын. В апреле 2019-го стали известны доходы мальчика. К шести годам, по словам Рудковской, он заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря. Об этом …


Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира
Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира

Россиянин Александр Третьяков занял третье место на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде в США. Об этом 8 …


РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги
РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги

18:52 Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о проведении расследования обстоятельств матча баскетбольной Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо». РИА …


Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед
Новичок АПЛ прервал серию из четырех матчей без побед

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла …


В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии
В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии

28 и 29 декабря, а также с 4 по 7 января в Херсонесе жду детей на утренники, а взрослых (и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты