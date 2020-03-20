«Победа» закончила эвакуацию своих клиентов из Черногории

Авиакомпания «Победа» забрала из Черногории в Россию всех своих клиентов из числа граждан РФ, застрявших в этой стране из-за решения Подгорицы закрыть свои границы на фоне вспышки коронавируса. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова 20 марта.

«Победа» вывезла всех своих клиентов из Черногории. Все борты вылетели», — сказала она.

О том, что более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории, СМИ стало известно 18 марта. Так, местные власти закрыли аэропорт без каких-либо дальнейших указаний, а отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса.

Таким образом, люди фактически остались на улице. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились.

По словам россиянина Федора Абрамова, оказавшегося в этой ситуации, авиакомпания «Победа» обеспечила для своих клиентов отель и трансфер до него, однако минздрав Черногории все брони отменил. В результате людям пришлось проводить время под дверями воздушной гавани в Тивате.

Разрешения на эвакуацию запрашивали «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано. Договорится с черногорскими властями удалось только 18 марта, 19-го в Москву вылетел первый самолет с россиянами.

20 марта должны вывезти около 500 россиян. Еще почти 600 человек должны забрать 21 и 22 марта.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, наиболее сложная ситуация с возвращением россиян на родину сложилась в Черногории, Молдавии, на Филиппинах. Для решения вопроса эвакуации соотечественников Росавиация 20 марта. сформировала рабочую группу.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Россиян просят не выезжать из страны, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Источник: Газета Известия