«Победа» опровергла сообщения о брошенных в Черногории россиянах

Российский лоукостер «Победа» опровергает информацию о брошенных клиентах авиакомпании в Черногории. Об этом в субботу, 21 марта, «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в этот же день издание «Фонтанка» опубликовало сообщение о том, что лоукостер не стал эвакуировать своих клиентов из Черногории, которая закрыла границы из-за распространения коронавируса. По данным издания, компания вернула клиентам деньги и аннулировала их билеты, В базе лоукостера эти люди числятся, как самостоятельно отказавшиеся от полета.

«Лоукостер «Победа» категорически заявляет: информация, размещенная в субботу на портале «Фонтанка» о якобы брошенных в Черногории клиентах, не соответствует действительности. Авиакомпания оформила возврат денежных средств по просьбе нескольких человек, отказавшихся от перелета вывозными рейсами. На последнем вывозном рейсе «Победы» из Черногории оставались свободными порядка десяти мест, которые были бы без промедления предоставлены желающим улететь в Москву», — заявили в «Победе».

Накануне пресс-служба аваиакомпании сообщила, что забрала из Черногории в Россию всех своих клиентов из числа граждан РФ, застрявших в этой стране.

О том, что более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории, стало известно 18 марта. Так, местные власти закрыли аэропорт без каких-либо дальнейших указаний, а отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса.

Таким образом, люди фактически остались на улице. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились.

Источник: Газета Известия