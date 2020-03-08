«Победа» с 11 марта закроет рейсы в Италию до конца месяца

8 марта 2020     7
«Победа» с 11 марта закроет рейсы в Италию до конца месяца

Авиакомпания «Победа» с 11 по 31 марта прекращает все полеты в ряд итальянских городов в связи с запретом на въезд в некоторые северные регионы страны, который был введен 8 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

«Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций», — указали в пресс-службе.

Пассажирам предложат полный возврат денег за билеты или пересадку на рейсы «Аэрофлота» в Милан, Рим, Венецию и Болонью и из этих городов.

Ранее в этот же день сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила все полеты в Милан и Верону с 9 марта до конца апреля.

8 марта стало известно, что в некоторых северных регионах Италии начинают действовать ограничения на въезд и выезд, а также на передвижения внутри. Ограничения затронут Ломбардию и 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).

Въезжать и выезжать из этих областей можно будет только в исключительных случаях, например по медицинским показателям. При этом в посольстве России в Италии уточнили, что меры не предполагают запрета на возвращение туристов домой, отмечает «Газета.ру».

По данным на 8 марта, за сутки число зараженных коронавирусом в Италии превысило 5,8 тыс., скончались 234 человека.

Коронавирусное заболевание COVID-19 вызывается ранее неизвестным бета-коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые вирус появился в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 102 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс. Самые тяжелые ситуации с распространением вируса зафиксированы в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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