Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти

Победитель лотереи Колин Уэйр (Colin Weir), который в 2011 году выиграл 161,7 миллиона фунтов стерлингов (13,3 миллиарда рублей), организовал для друзей роскошную вечеринку после своей смерти. Об этом сообщает шотландская газета Daily Record.

Уэйр скончался в декабре прошлого года от сепсиса и почечной недостаточности. «Перед смертью он решил, что обязательно должен закатить для друзей масштабную прощальную вечеринку», — рассказывает его близкий друг, который присутствовал на мероприятии. Встреча проходила в пятизвездочном отеле Тернберри шотландского города Эр.

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00:06 — 23 апреля 2018

«Он снял для нас самый большой номер отеля и устроил грандиозную тусовку, о которой мы все могли только мечтать. Все прошло фантастически!» — вспоминает друг Уэйра. Гостей угощали дорогим шампанским и лобстерами.

«Сначала нам подали трюфельный суп, который, хочу заметить, стоит 40 фунтов за порцию (3,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Столы ломились от еды. Пудинги, кстати, были тоже божественными. Поговаривают, что Колин отдал за все это миллион фунтов стерлингов (82,4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — добавляет он.

Приятель Уэйра подчеркнул, что вечеринка была организована исключительно для друзей. «Туда не позвали членов семьи. Родственники, в том числе его бывшая жена Кристин, присутствовали только на похоронах», — пояснил он.

В июле 2019 года сообщалось, что в шотландском городе Транент пара сорвала миллионный джекпот и решила жить роскошно. Супруги решили потратить денежный приз на дорогостоящую машину, путешествие и походы в мишленовские рестораны.

Источник: Лента.Ру