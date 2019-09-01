Поветкин оценил свой поединок с братом Фьюри

Российский тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал поединок против британца Хьюи Фьюри, в котором одержал победу. Его слова передает ТАСС.

По мнению самого боксера, он провел бой неплохо. «Я очень счастлив, был хороший и интересный бой», — сказал Поветкин. Спортсмен также поздравил Россию с победой и поблагодарил зрителей.

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01:36 — 23 сентября 2018

Чуда не случилось: Джошуа нокаутировал Поветкина и остался непобежденным

Соперник российского боксера, британец Хьюи Фьюри, заявил, что остался недоволен своим результатом.

Поветкин одержал победу над Фьюри единогласным судейским решением. Тяжеловесы боксировали все двенадцать раундов. В результате россиянин стал обладателем пояса WBA International в тяжелом весе.

39-летний Поветкин вышел на ринг впервые в 2019 году. Россиянину удалось закрыть поражение от британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Он нокаутировал Поветкина 22 сентября в поединке за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин впервые в карьере уступил нокаутом.

Источник: Лента.Ру