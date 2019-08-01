Поветкин узнал имя следующего соперника

1 августа 2019     15
Поветкин узнал имя следующего соперника

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Поединок пройдет в андеркарде турнира, который состоится 31 августа в Лондоне. Главным боем вечера станет противостояние украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

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01:36 — 23 сентября 2018

Падение витязя

Чуда не случилось: Джошуа нокаутировал Поветкина и остался непобежденным

«Поветкин — опасный соперник. Бой обещает быть серьезным, однако я вижу себя победителем», — отметил Фьюри. 24-летний британец — двоюродный брат тяжеловеса Тайсона Фьюри.

В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го. Тогда он потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа. Нокаут стал первым в карьере россиянина.

В активе 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом. Уступал россиянин лишь дважды.

Фьюри выходил победителем в 23 поединках. Проигрывал британец дважды.

Источник: Лента.Ру

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