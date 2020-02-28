Повторно заразившиеся коронавирусом признаны незаразными

Повторно заразившиеся коронавирусом признаны незаразными, однако властям все равно нужно улучшить наблюдение за больными. Об этом рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун, передает Reuters.

По его словам, у некоторых пациентов была повторно выявлена пневмония уже после того, как их выписали из больницы и отпустили домой. Однако исследования показали, что, несмотря на это, от них нельзя было заразиться коронавирусом. Яньхун подчеркнул, что властям Китая следует углубить исследования вируса SARS-CoV-2 и улучшить наблюдение за заболевшими пневмонией.

24 февраля в китайском Ухане были зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом у 195 человек, уже излечившихся от него. Из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах был снова обнаружен вирус.

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По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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Источник: Лента.Ру