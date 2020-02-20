Погибшие во время стрельбы в Ханау были иностранцами

20 февраля 2020     10
Погибшие во время стрельбы в Ханау были иностранцами

Все жертвы стрелка в немецком городе Ханау, кроме его матери, были иностранными гражданами. Об этом 20 февраля в Twitter написало агентство DPA со ссылкой на источники.

Ранее в четверг посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын заявил, что во время нападения погибли по меньшей мере пять турецких граждан.

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау. Погибли девять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Расследование инцидента ведет генеральная прокуратура ФРГ.

Правоохранительные органы идентифицировали личность стрелка с помощью камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. Им оказался 43-летний житель Германии. При обыске его квартиры были найдены два трупа — его 72-летняя мать и сам предполагаемый стрелок. Также найдено оружие, из которого велась стрельба. По информации СМИ, нападавший оставил видеозапись с объяснением своих действий, а в его квартире обнаружили письменное признание.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом. Он выразил соболезнования жертвам стрельбы и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Источник: Газета Известия

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