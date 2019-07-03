Погибшие на подводном аппарате моряки состояли в воинской части Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда подводников, погибших в результате пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плаванье отправилась оттуда. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» в среду, 3 июля.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — отметил Беглов.

Позже правительство северной столицы распространило сообщение с соболезнованиями, из которого следует, что среди погибших были и жители города. Власти Санкт-Петербурга обещают оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков, пишет «Интерфакс».

Ранее 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск Мурманской области, чтобы лично заслушать доклады об обстоятельствах пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате.

2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна в российских территориальных водах недалеко от Североморска. Члены экипажа сумели потушить пожар, но спастись не смогли. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

Источник: Газета Известия