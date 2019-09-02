Погиб организатор концертов Национального филармонического оркестра

2 сентября 2019     17
Погиб организатор концертов Национального филармонического оркестра

Организатор концертов Национального филармонического оркестра Никита Куклин был найден мертвым со следами побоев на теле. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, 33-летний погибший отдыхал вечером в квартире на востоке Москвы с двумя друзьями, все мужчины употребляли алкоголь.

Обстоятельства смерти Куклина выясняются, друзья утверждают, что не имеют отношения к гибели музыканта.

Никита Куклин — известный в России пианист. Также он работал в Московской филармонии и организовывал концерты известным музыкантам. Работал с такими звездами, как Владимир Спиваков.

Источник: Газета Известия

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