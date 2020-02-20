Пограничники РФ выпустили из сетей украинских браконьеров сотни осетровых

Пограничники выпустили из сетей подозреваемых в браконьерстве украинских рыбаков более 450 особей камбалы-калкана, а также осетров и севрюг. Об этом сообщили в четверг, 20 февраля, в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Предотвращен ущерб на более чем два млн рублей. Всего пограничники обнаружили 11 лесковых сетей общей длиной более 4,5 км, отмечает ТАСС.

16 февраля республиканское погрануправление сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова. На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность. На судне обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к вылову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.

Все члены экипажа признались в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. Керченский городской суд 16 февраля арестовал экипаж судна на 10 суток, возбудив дело об административном правонарушении.

Источник: Газета Известия