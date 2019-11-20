Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством

20 ноября 2019     12
Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством

Житель американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

75-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что его супруга временно не способна выйти из дома. Он решил порадовать ее и купил несколько билетов мгновенной лотереи. Жена тут же проверила результаты розыгрышей через мобильное приложение.

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В результате один из билетов, который обошелся супругу в 20 долларов (1,3 тысячи рублей), принес выигрыш в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Такого мы не ожидали», — признался американец. Он заключил, что часть выигранных денег пойдет на покрытие долгов, а остальную сумму супруги сберегут на будущее.

В конце октября сообщалось, что в американском городе О’Фаллон, штат Миссури, постоянный посетитель местного бара подарил барменше выигрышный лотерейный билет. Приз составил 50 тысяч долларов.

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Источник: Лента.Ру

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